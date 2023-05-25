Власти ХМАО ввели полный запрет на посещение лесов

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В связи с критической пожароопасной обстановкой, которая сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), власти округа решили принять дополнительные меры предосторожности, учитывая негативный опыт прошлого года. Губернатор Наталья Комарова дала указание полностью запретить посещение лесов.

Фото: vsluh.ru

"С 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек", — говорится в посте в Telegram-канале правительства.

По данным Авиалесоохраны, в Югре сейчас бушуют несколько лесных и один ландшафтный пожар. Общая площадь горения составляет 440 гектаров. Как сообщает muksun.fm, в большинстве случаев причиной пожаров является человеческий фактор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.