В связи с критической пожароопасной обстановкой, которая сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), власти округа решили принять дополнительные меры предосторожности, учитывая негативный опыт прошлого года. Губернатор Наталья Комарова дала указание полностью запретить посещение лесов.
"С 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек", — говорится в посте в Telegram-канале правительства.
По данным Авиалесоохраны, в Югре сейчас бушуют несколько лесных и один ландшафтный пожар. Общая площадь горения составляет 440 гектаров. Как сообщает muksun.fm, в большинстве случаев причиной пожаров является человеческий фактор.
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