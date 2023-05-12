Лесные пожары-2023: масштаб бедствия близок к национальной катастрофе

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На протяжении последних нескольких дней на Урале и в близлежащих сибирских регионах ведётся борьба с крупными лесными пожарами, которые стали самыми мощными за последнее десятилетие. В настоящее время в восьми регионах России объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: РИА Новости

Согласно информации пресс-службы МЧС РФ, угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области на данный момент снята. Однако уже уничтожено и повреждено более 300 жилых домов и 3 900 строений в регионе.

Как сообщает newizv.ru, в Забайкалье сохраняется тяжёлая ситуация.

"Сейчас горят 16 населённых пунктов. Горит Краснокаминск, фактически до тла сгорел посёлок Борзя, Акшинский Хилокский районы охвачены огнём. Пожароопасность сегодня фиксируется всего в 26 районах Забайкалья. Горит степь. Ветер раздувает огонь, и он приближается к населённым пунктам. У огня практически нет препятствий", — рассказала врач Читинской областной больницы Анжелика Чернигина.

Лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов предложил создать отдельное министерство лесного хозяйства, которое будет заниматься не только борьбой с последствиями лесных пожаров, но и их предотвращением. Он также отметил, что о результатах работы новое ведомство готово лично отчитываться перед президентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Из-за сильных лесных пожаров уничтожены сотни домов и гибнут люди