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В России запретят запускать в небо беспилотники

0:57
Общество

В России ужесточились правила запуска частных беспилотников после того, как вражеские БПЛА атаковали Кремль.

В России запретят запускать в небо беспилотники
Фото: ИА SM-News

В ряде российских регионов под запрет попали любые запуски беспилотников, другие субъекты федерации ввели "умный запрет", который предполагает запуск БПЛА при наличии разрешения.

Ранее сообщалось, что ВСУ привлекают игроманов для управления дронами-камикадзе.

Руководитель школы пилотов дронов Михаил Зяблов считает, что полный запрет приведёт к упадку отрасли беспилотных летательных аппаратов в стране.

"В России беспилотная авиация исторически развивается с низов. Она держится исключительно на тех, кто начинал как энтузиаст, кто сам паял эти коптеры, летал, учился. Государство только сейчас начало заниматься этой темой", — цитирует слова Зяблова издание newizv.ru.

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Запуск дронов на мемореале советскому солдату
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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