Депутат призвал возбуждать уголовные дела в случае наезда электросамокатчиками на пешеходов

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Сергей Колунов призвал сделать более строгим наказание для владельцев электросамокатов в случае наезда на пешеходов.

Депутат отметил удобство этого вида транспорта, но призвал не забывать про опасности, с которыми сопряжено передвижение на нём. Причём равной угрозе подвергаются как сами владельцы электросамокатов, так и оказавшиеся поблизости пешеходы.

Колунов рассказал, что в трёх четвертых случаев ДТП с участием электросамокатов они столкнулись с пешеходами. Поэтому парламентарий предложил в случаях, если сбитый пешеход получил серьёзные травмы, возбуждать в отношении владельца электросамоката уголовное дело.

"Сейчас штрафы самокатчикам не превышают 1,5 тыс. руб., при этом самокаты могут покалечить, а иногда и убить окружающих. Важно проработать введение уголовной ответственности по аналогии с ответственностью водителей мотоциклов и машин в случаях, если нанесен ущерб жизни и здоровью граждан", — сказал Колунов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Депутат напомнил. что работа в этом направлении уже начата. Так, водители во время экзамена на получение прав теперь должны ответить на ряд вопросов, касающихся использования электросамокатов.

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Когда запретят езду на электросамокатах