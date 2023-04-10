В Ижевске произошло первое в нынешнем году зарегистрированное официально дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Водитель автомобиля "Лада Гранта" в пятницу 7 апреля совершила наезд на 19-летнего молодого человека, управлявшего электросамокатом, сообщает издание udm-info.ru.
Отмечается, что за рулём авто была 60-летняя женщина, которая скрылась с места ДТП в нарушение требований ПДД РФ. Молодой человек получил травмы.
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