В Ижевске произошло первое в этом году ДТП с участием электросамоката

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ижевске произошло первое в нынешнем году зарегистрированное официально дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Водитель автомобиля "Лада Гранта" в пятницу 7 апреля совершила наезд на 19-летнего молодого человека, управлявшего электросамокатом, сообщает издание udm-info.ru.

Отмечается, что за рулём авто была 60-летняя женщина, которая скрылась с места ДТП в нарушение требований ПДД РФ. Молодой человек получил травмы.

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