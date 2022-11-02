Автоэксперты: причиной ДТП с грузовиком в Москве мог стать отказ тормозов

Автоэксперты объяснили возможные причины аварии фуры и легковушки в Москве, в которой погибли два человека.

Координатор общественного движения "Синие Ведёрки" Пётр Шкуматов предположил, что ДТП на улице 1905 года могло произойти из-за отказа тормозов или засыпания водителя за рулем. Возможно, самосвал управлялся мигрантом-нелегалом, поэтому он скрылся с места аварии, сообщает NEWS.ru.

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что преступник мог скрыться из-за нетрезвого состояния. Эксперт также считает, что водитель обнаружил отказ тормозов и пытался направить фуру в отбойник или прижаться колесами к бордюру.

По его мнению, причиной ДТП стала техническая неисправность, но не погодные условия. У водителя могли быть проблемы с сердцем, добавил Славнов.

Видео с моментом аварии ранее опубликовали в Сети. По предварительным данным прокуратуры, за рулем такси был мужчина в возрасте 27 лет.