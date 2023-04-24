Эксперт оценил северное сияние по всей России: "Вы находитесь рядом с ядерной бомбой"

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18 апреля на солнце произошла мощная вспышка, в результате чего выделились космические лучи и заряжённые частицы — "солнечный ветер". Об этом рассказал профессор Юрий Нефедьев. Подобные события оказывают серьёзное влияние на планету, подчеркнул он.

"Солнечный ветер смертелен для человека", — указал профессор в беседе с inkazan.ru

Однако Земля защищена магнитным полем: солнечный ветер пытается пробиться сквозь него, но не может, поэтому движется вдоль поля и доходит до северного и южного полюсов. Там частицы ионизируют воздух в атмосфере, который "превращается" в северное и южное сияние.

Иногда вспышки бывают настолько сильными, что пробивают магнитное поле и создают северное сияние в других регионах. Нефедьев допустил, что "защита" планеты начинает ослабевать.

"Без магнитного поля мы будем на всём небосводе наблюдать сияния, подобные северным и южным, но недолго. Под воздействием солнечного ветра, считайте, что вы находитесь рядом с ядерной бомбой", — подчеркнул профессор.

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