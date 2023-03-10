Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала 2023 года официально зафиксировано пять вспышек высшего балла солнечной активности, тогда как за весь 2022 год таких явлений было лишь семь. По словам ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко, магнитные бури и "буйство" светила — месть природы людям.

"Если говорить о воздействии таких природных "фокусов" конкретно на общество, то они, определённо, способствуют возникновению неблагоприятных факторов. Как правило, во время солнечных вспышек отмечается рост инфарктов и инсультов на целых 15 процентов", — передаёт Общественная Служба Новостей.

По словам биоэнерготерапевта Янко, так природа "мстит" населению земли за причинённый вред. Вспышки на солнце влекут за собой масштабные природные катаклизмы: разрушения, наводнения и землетрясения.

"Не исключено, что 2023 год является точкой отсчёта, с которой природа решила показать обществу, что устала терпеть и собирается защищаться. Это значит, что настоящий апокалипсис становится всё более реальным", — цитирует издание эксперта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.