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Юрист Корабель объяснила, что делать, если вам оставили долги в наследство: полный отказ

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Общество

Юрист и советник по наследственному планированию Светлана Корабель рассказал о том, что делать наследникам, которые унаследовали долги родственников. Она отметила, что вступить в наследство частично — невозможно.

Юрист Корабель объяснила, что делать, если вам оставили долги в наследство: полный отказ

Специалист объяснила, что при вступлении в наследство наследникам полностью переходит ответственность за выплату долгов и кредитов умершего.

"Долги наследуют все наследники, принявшие наследство. Они должны отвечать по долгам наследодателя солидарно — то есть все вместе", — отметила эксперт.

Корабель сообщила, что единственный способ избежать подобной ситуации — это полный отказ от всего наследства. Об этом сообщает Газета. Ru.

"Это значит не только не обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но и не совершать действий, которые могут быть расценены как фактическое вступление в наследство", — подчеркнула специалист.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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