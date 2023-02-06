Дети актрисы Любови Полищук перестали общаться из-за наследства

Дети известной советской и российской актрисы Любови Полищук конфликтуют из-за наследства спустя 16 лет после её смерти.

По словам вдовца артистки Сергея Цигаля, сын Любови Полищук от первого брака Алексей Макаров перестал общаться со своей сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Об этом супруг актрисы рассказал каналу НТВ. Отмечается, что Макаров даже не посетил премьеру сериала "Раевская", в котором Цигаль-Полищук сыграла главную роль.

По слухам, причиной вражды звёздных детей может быть квартира в центре Москвы, которая осталась от знаменитой актрисы. Алексей Макаров хотел претендовать на получение недвижимости в качестве наследника, однако Сергей Цигаль отказал пасынку.

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