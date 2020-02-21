Мать Любови Полищук скончалась в Омске

Алексей Макаров, внук Ольги Полищук, матери покойной ныне Любови Полищук, поделился в соцсетях трагичным известием.

Известно, что женщина пережила свою дочь, актрису Любовь Полищук, на 13,5 лет.

Под постом подписчики оставили множество комментариев. Пользователи интернета, знакомые и родные Макарова выразили свои соболезнования по поводу произошедшего.

Известно, что Ольга Полищук много времени посвящала своему внуку, когда он был ребенком, поскольку его мать постоянно занималась работой. Она успела увидеть свою правнучку Варвару и пообщаться с ребенком.