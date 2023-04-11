В Госдуме готовятся рассмотреть поправки к законодательству, согласно которым получившим повестку россиянам будет запрещён выезд из России.
Нововведения депутаты Госдумы будут рассматривать сегодня, 11 апреля.
"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации", — гласит текст документа.
Запрет будет действовать до тех пор, пока призывник не явится в военный комиссариат.
Повестка, согласно словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, считается врученной с момента отправки её на портал "Госуслуг".
Ранее сообщалось, какие новшества следует ожидать от поправок в закон "О военной службе".
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