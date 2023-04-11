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Гражданам РФ могут запретить выезд за рубеж со дня получения повестки

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Общество

В Госдуме готовятся рассмотреть поправки к законодательству, согласно которым получившим повестку россиянам будет запрещён выезд из России.

Гражданам РФ могут запретить выезд за рубеж со дня получения повестки

Нововведения депутаты Госдумы будут рассматривать сегодня, 11 апреля.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации", — гласит текст документа.

Запрет будет действовать до тех пор, пока призывник не явится в военный комиссариат.

Повестка, согласно словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, считается врученной с момента отправки её на портал "Госуслуг". 

Ранее сообщалось, какие новшества следует ожидать от поправок в закон "О военной службе".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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