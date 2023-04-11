Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
TOGG начнет экспорт национальных электромобилей
Немецкая журналистка Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Путина
Пушилин: жена экс-главы Украины Порошенко числится учредителем винзавода в Артёмовске
Анонс Mortal Kombat возможно состоится на этой неделе
Житель Хабаровска может сесть на 20 лет за перевод личных денег в адрес ВСУ
Полковник Басурин: никого не интересует судьба Украины после провального наступления
Режиссёр Клим Шипенко: Пересильд помолодела в космосе на 10 лет
Козюлин: граница с Финляндией защищена флотом РФ с самым мощным ракетно-ядерным оружием
Командир танка Т-72Б3 рассказал про прямое попадание дрона ВСУ в Марьинке

Мужчин моложе 50 перестанут выпускать из РФ: чем грозят новые поправки в закон "О военной службе"

1:47
Россия

Уже на этой неделе Государственная Дума сразу во втором и третьем чтении рассмотрит поправки в закон "О военной службе". В случае их принятия мужчины моложе 50 лет могут столкнуться с ограничением на выезд из России.

Мужчин моложе 50 перестанут выпускать из РФ: чем грозят новые поправки в закон "О военной службе"

Как рассказал глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, после принятия поправок в закон "О военной службе" подлежащие призыву или мобилизации россияне будут получать не только бумажные, но и электронные повестки, а также заказные письма. Следовательно, им будет гораздо сложнее уклоняться от их получения.

При этом данные поправки касаются не только призывников, то есть лиц с 18 до 27 лет, но и всех военнообязанных. Согласно действующим нормативам, предельный возраст призыва для рядовых и сержантов составляет 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, а для старших офицеров — до 65. Фактически это затрагивает всё взрослое мужское население России. Военнообязанными считаются все мужчины вне зависимости от того, проходили они службу в армии или нет. Не имеет значение и наличие или отсутствие военного билета.

Хотя пока Картаполов обещает, что второй волны мобилизации не будет, её не исключают, а действие указа о первой мобилизации не приостановлено. Как пояснил депутат, в случае неявки по электронной повестке, от которой уклониться невозможно, мужчина столкнётся с целым рядом ограничений, одним из которых является запрет на выезд из России. К другим относятся управление автомобилем и проведение сделок с недвижимостью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уехавших из РФ хотят лишить гражданства: ответ юриста
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ

На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.

РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ ждёт кровавая битва за Крым
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Стало известно, как поездки в зону СВО изменили артистов России
Союзники США "прижали" Байдена после слежки за ними — CNN
Союзники США "прижали" Байдена после слежки за ними — CNN
Последние материалы
РИА Новости: рок-певица из РФ Мара рассказала о песнях для военнослужащих в зоне СВО на Украине
Глава МО Резников: мобилизация на Украине не завершена, потому что не выполнен план
Великолепный командир на суше и на море: жизнь и подвиги Роберта Блейка
Что осталось в России у сбежавшего в Дубай Александра Кержакова
Марков: ВСУ начали атаковать аэропорты в России, пытаясь обмануть и усыпить Москву
Дерматолог: мужчинам с кожей повезло больше, но косметика им не помешает
Воры теперь угоняют автомобили через "CAN-впрыск" фар
СБУ планирует пожизненно посадить Вячеслава Фетисова и Светлану Журову
Дмитрий Нагиев ответил на шутку Насти Ивлеевой о его пластических операциях: "Ты дура, что ли?!"
Картаполов: новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников