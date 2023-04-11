Мужчин моложе 50 перестанут выпускать из РФ: чем грозят новые поправки в закон "О военной службе"

1:47 Your browser does not support the audio element. Россия

Уже на этой неделе Государственная Дума сразу во втором и третьем чтении рассмотрит поправки в закон "О военной службе". В случае их принятия мужчины моложе 50 лет могут столкнуться с ограничением на выезд из России.

Как рассказал глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, после принятия поправок в закон "О военной службе" подлежащие призыву или мобилизации россияне будут получать не только бумажные, но и электронные повестки, а также заказные письма. Следовательно, им будет гораздо сложнее уклоняться от их получения.

При этом данные поправки касаются не только призывников, то есть лиц с 18 до 27 лет, но и всех военнообязанных. Согласно действующим нормативам, предельный возраст призыва для рядовых и сержантов составляет 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, а для старших офицеров — до 65. Фактически это затрагивает всё взрослое мужское население России. Военнообязанными считаются все мужчины вне зависимости от того, проходили они службу в армии или нет. Не имеет значение и наличие или отсутствие военного билета.

Хотя пока Картаполов обещает, что второй волны мобилизации не будет, её не исключают, а действие указа о первой мобилизации не приостановлено. Как пояснил депутат, в случае неявки по электронной повестке, от которой уклониться невозможно, мужчина столкнётся с целым рядом ограничений, одним из которых является запрет на выезд из России. К другим относятся управление автомобилем и проведение сделок с недвижимостью.

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