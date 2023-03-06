Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
Власти Австрии: полная экономическая изоляция России по примеру Северной Кореи невозможна

Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки

1:13
Общество

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею тиражировать проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Что это такое, и для чего он нужен объяснила Pravda.Ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки

По словам политика, назвать это можно было бы как угодно, но название "паспорт" полностью отображает суть идеи, которую изложил президент в своём Послании Федеральному собранию. А именно он поручил создать Государственный специальный фонд для поддержки военнослужащих, обеспечивающих выполнение задач спецоперации, а также членов их семей.

"За каждой семьёй необходимо закрепить соответствующего специального работника Фонда с тем, чтобы исключить бюрократию при реализации мер соцподдержки, чтобы не было никаких препятствий для получения социальных гарантий, как на федеральном так и на региональном уровне. Сегодня уже каждый регион предоставляет собственные меры поддержки — отличное дополнение к федеральным. Все они в совокупности как раз и будут составлять паспорт мобилизованного", — заключила депутат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Боевики ВСУ ударили из "Градов" по своим при выходе из Бахмута
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Последние материалы
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Фитнес-тренер: "Зарядка укрепляет мышцы и повышает трудоспособность"
Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников