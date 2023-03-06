Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею тиражировать проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Что это такое, и для чего он нужен объяснила Pravda.Ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам политика, назвать это можно было бы как угодно, но название "паспорт" полностью отображает суть идеи, которую изложил президент в своём Послании Федеральному собранию. А именно он поручил создать Государственный специальный фонд для поддержки военнослужащих, обеспечивающих выполнение задач спецоперации, а также членов их семей.

"За каждой семьёй необходимо закрепить соответствующего специального работника Фонда с тем, чтобы исключить бюрократию при реализации мер соцподдержки, чтобы не было никаких препятствий для получения социальных гарантий, как на федеральном так и на региональном уровне. Сегодня уже каждый регион предоставляет собственные меры поддержки — отличное дополнение к федеральным. Все они в совокупности как раз и будут составлять паспорт мобилизованного", — заключила депутат.

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