Путин: вузы должны вернуться к традиционному сроку обучения от четырёх до шести лет

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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян полностью отказаться от Болонской системы образования, вернувшись к тому сроку обучения, который всегда был традиционным для РФ — от четырёх до шести лет.

"Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет", — сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

Лидер страны предупредил, что переход на новую систему обучения в вузах необходимо сделать плавным, а детали перехода должны быть продуманными до мелочей.

Путин добавил, что после базового курса обучения в вузе у узких специалистов будет возможность продолжить своё обучение в магистратуре и ординатуре.

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