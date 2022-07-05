Депутат Государственной думы Сергей Миронов уверен, что Россия должна вернуться к лучшим традициям "советской школы".
Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов убеждён, что России нужно избавиться от Болонской системы в сфере получения высшего образования. Он считает, что следует распрощаться с бакалавриатом и магистратурой в высших учебных заведениях.
"Использование западных стандартов образования в нашей стране неприемлемо. Тем более в России есть своя превосходная школа подготовки специалистов с высшим образованием", — цитирует слова Миронова Вести Подмосковья.
Миронов уверен, что получать знания студенты должны безвозмездно.
"Всё обучение, по мнению председателя партии, должно быть бесплатным, и это необходимо закрепить в Конституции", — выразил своё мнение депутат.
Ранее глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин назвал "дисквалификацией" заявление главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о сохранении бакалавриата и магистратуры.
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