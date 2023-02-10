Бастрыкин поручил завести уголовное дело об осквернении мемориала в Свердловской области

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело. Причиной послужили данные, согласно которым несовершеннолетние в Краснотурьинске жгли на Вечном огне пакеты и бросали мусор.

Глава ведомства поручил расследовать этот инцидент руководителю СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому. Он должен будет сформулировать доклад по результатам работы, отметили в tagilcity.ru.

Ранее в Советском заподозрили подростков в поджигании самоката от Вечного огня. Соответствующий ролик опубликован в Сети.

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