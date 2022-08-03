В Советском подозревают, что подростки подожгли самокат от Вечного огня

На просторах соцсетей ХМАО пользователи заметили странный ролик, на котором подросток несёт в руках пылающий самокат.

Как уточняет muksun.fm, есть подозрение, что самокат был подожжён от Вечного огня. Этот вывод можно сделать на основании двух размещённых в Сети видео. На первом показан Вечный огонь, а через пару мгновений рядом с ним появляются двое подростков, несущие в руках подожжённый самокат. На втором ролике вдоль дороги идёт один из мальчиков, несущий в руках тот же самый самокат, объятый огнём.

"Два мальчика подожгли самокат на вечном огне", — заявил автор ролика.

При этом сам момент предполагаемого поджога в ролике не показан. Полиция также пока никак не прокомментировала показанные на видео события, вызвавшие возмущение пользователей.