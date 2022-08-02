Двое мужчин расстреляли годовалого медвежонка, который из любопытства вышел к автомобильной дороге. Видео убийства попало в соцсети и вызвало множество негативных комментариев.
Ролик опубликовал мужчина, решивший похвастаться необычной встречей с медвежонком. Очевидец смог заснять, как на трассе остановился автомобиль, из которого вышли два мужчины и хладнокровно расстреляли животное. Автор видео рассказал, что убийцы требовали от него удалить запись.
Внедорожник браконьеров был украшен логотипом известной в регионе компании, которая занимается доставкой воды. По словам владельцы фирмы, служебную машину она сдала в аренду охотникам.
На происшествие обратил внимание депутат парламента ХМАО Николай Заболотнев. Он сообщил, что уже обратился к правоохранителям с просьбой наказать убийц в соответствии с законодательством РФ.
Соответствующую просьбу получил и глава МВД РФ Владимир Колокольцев от председателя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталия Бородина.
В настоящий момент стрелки уже установлены и полицейские возбудили уголовное дело по статье причинение ущерба незаконной охотой в особо крупном размере, пишет портал muksun.fm. Сообщается, что расследование контролирует областная прокуратура.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.