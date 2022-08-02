Браконьеры хладнокровно расстреляли медвежонка возле трассы на глазах очевидцев

Двое мужчин расстреляли годовалого медвежонка, который из любопытства вышел к автомобильной дороге. Видео убийства попало в соцсети и вызвало множество негативных комментариев.

Браконьеры расстреляли медвежонка в ХМАО

Ролик опубликовал мужчина, решивший похвастаться необычной встречей с медвежонком. Очевидец смог заснять, как на трассе остановился автомобиль, из которого вышли два мужчины и хладнокровно расстреляли животное. Автор видео рассказал, что убийцы требовали от него удалить запись.

Внедорожник браконьеров был украшен логотипом известной в регионе компании, которая занимается доставкой воды. По словам владельцы фирмы, служебную машину она сдала в аренду охотникам.

На происшествие обратил внимание депутат парламента ХМАО Николай Заболотнев. Он сообщил, что уже обратился к правоохранителям с просьбой наказать убийц в соответствии с законодательством РФ.

Соответствующую просьбу получил и глава МВД РФ Владимир Колокольцев от председателя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталия Бородина.

В настоящий момент стрелки уже установлены и полицейские возбудили уголовное дело по статье причинение ущерба незаконной охотой в особо крупном размере, пишет портал muksun.fm. Сообщается, что расследование контролирует областная прокуратура.