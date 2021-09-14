Суд ужесточил приговор одному из убийц краснокнижного тигра Павлика

В Амурской области судебная коллегия, рассмотрев апелляцию, ужесточила наказание одному из убийц краснокнижного тигра Павлика.

Ранее двоих жителей Приамурья признали виновными в намеренном уничтожении животного. Их отправили в колонию общего режима на пять лет и два месяца. Кроме того, мужчины выплатят штраф в размере более 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Амурского областного суда.

Адвокаты осужденных пытались оспорить судебное решение, но члены коллеги не согласились с их аргументами и ужесточили приговор одному из мужчин. Ему продлили лишение свободы ещё на один месяц.

Также у злоумышленника заберут ружье, с помощью которого он совершил преступление. Приговор можно обжаловать, однако пока документы никто не подавал.

Напомним, что в мае 2019 года тигрёнка Павлика и его сестру Елену выпустили в тайгу. Их мать оставили в зоопарке Красноярского края. Браконьеры убили хищника прошлой осенью.

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