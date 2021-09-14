В Амурской области судебная коллегия, рассмотрев апелляцию, ужесточила наказание одному из убийц краснокнижного тигра Павлика.
Ранее двоих жителей Приамурья признали виновными в намеренном уничтожении животного. Их отправили в колонию общего режима на пять лет и два месяца. Кроме того, мужчины выплатят штраф в размере более 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Амурского областного суда.
Также у злоумышленника заберут ружье, с помощью которого он совершил преступление. Приговор можно обжаловать, однако пока документы никто не подавал.
Напомним, что в мае 2019 года тигрёнка Павлика и его сестру Елену выпустили в тайгу. Их мать оставили в зоопарке Красноярского края. Браконьеры убили хищника прошлой осенью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России Владимир Путин не исключил вероятность ухода на карантин из-за коронавируса. Заявление прозвучало на встрече лидера страны с членами паралимпийской сборной.