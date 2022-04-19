Студентку из Африки могут посадить на пять лет из-за танца у Вечного огня

Студентке из Замбии грозит пять лет тюрьмы за осквернение символа воинской славы России. Учащаяся из Африки исполнила зажигательный танец у мемориала воинам ВОВ.

21-летняя студентка Югорского государственного университета сняла видео, которое привлекло внимание правоохранительных органов. Африкантка всего пару секунд потанцевала на фоне Вечного огня в Парке Победы.

Свой танец она сопроводила комментарием о том, что "дарит этот танец мёртвым и надеется, что они хорошо спят".

Представители Следственного комитета увидели в таком поступке признаки осквернения символа воинской славы России.

Девушка уже даёт свои объяснения правоохранительным органам. Студентка из жаркой Африки уверяет, что не подозревала о том, что рядом с ней находятся символы воинской славы. Она объяснила, что не хотела никого обидеть своим танцем. Студентка рискует получить до пяти лет лишения свободы по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Ранее в Татарстане подростки потушили Вечный огонь.