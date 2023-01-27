В Башкирии работник столовой четыре раза сообщал о минировании школы

В Стерлитамаке 25-летнему работнику школьной столовой за многократные сообщения о минировании школы грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Об этом пишет mkset.ru.

Мужчина из хулиганских побуждений четыре раза отправлял на электронную почту учебного заведения сообщение о минировании. Экстренные службы сразу выезжали на место и выясняли, что угроза ложная.

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