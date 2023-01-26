Родители учеников Хакасии вынуждены сами покупать школьные учебники

В Министерство образования республики Хакасия поступила жалоба от родителей, которые рассказали, что в школах их заставляют приобретать учебники и учебные принадлежности за свой счёт.

На жалобу родителей отреагировал министр образования и науки Хакасии Анатолий Бутенко, назвавший подобные требования незаконными. Он добавил, что местные чиновники получают свыше 50 миллионов рублей в год на покупку учебников.

"Школы обеспечиваются учебниками, учебными пособиями, иными средствами обучения за счет средств республиканского бюджета", — подчеркнул Бутенко, которого цитирует newkhakasiya.online.

Согласно федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" школьные пособия и учебники должны выдаваться учащимся бесплатно.

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