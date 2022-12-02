Власти России включат в школьные учебники раздел о спецоперации на Украине

Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что чиновники внесут в школьные учебники данные о военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.

"Обязательно", — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции с журналистами.

По словам главы ведомства, в новых программах по истории присутствуют разделы о российской миссии и являются обязательными. Необходимые документы чиновники уже подписали и отправили в Минюст, добавил Кравцов.

Ранее он сообщил, что Минпросвещения и МЧС РФ разрабатывают программу тренировок, благодаря которым ученики смогут правильно вести себя в опасных ситуациях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.