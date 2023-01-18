Психолог рассказал, почему одни люди видят везде только плохое, а другие — только хорошее

Семейный психолог Ирина Обухова рассказала Pravda.Ru, почему одни люди видят везде только хорошее, а другим всегда всё плохо.

"Потому что разница этих людей только в установке внутренней, в умении справляться с тем, что происходит, и в степени лабильности психики. Те, которые считают, что всё плохо, они это "всё плохо" и получают. Те, которые умеют жить в реальности бытия, когда всё хорошо или нормально, то они и позитивно жизнь воспринимают. Призма разная. Надеваешь очки для дальнозоркости и для близорукости — вот вам разница", — сказала Обухова.

Она посоветовала людям, которые из происходящего вычленяют всё со знаком "минус", обратиться к психологу.

"Иногда, когда всё хорошо, это бывает избегание — спрятаться в домик и ничего не видеть, не слышать. Это сохранная психика. Человек выбрал для себя ту форму, в которой его психика будет сохранна. Те, которым всё плохо, нужно обратиться к терапевту, к психологу", — подчеркнула собеседница издания.

Судя по результатам соцопросов, в 2017 году россиянам для счастья нужно было "всего" 100 тысяч рублей, в 2019 году — уже около 170 000 рублей, а в 2022 году — от 160 до 250 тысяч рублей в месяц.

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