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"Русское счастье" стоит 160-250 тысяч рублей в месяц

Общество

Россияне определяют своё спокойствие заработанными средствами, и, по итогам общенационального опроса, "русское счастье" стоит от 160 до 250 тысяч рублей в месяц.

"Русское счастье" стоит 160-250 тысяч рублей в месяц

Хотя корреляция между доходом и уровнем счастья наблюдается лишь до определённого момента, стало известно, что же именно наши граждане называют "счастьем от денег".

Статистика опроса SuperJob, проведённого в 578 населённых пунктах, наглядно демонстрирует, что суммы от 182 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц способны привести картину мира россиян в состояние гармонии.

В принципе, многое зависит и от исходной суммы дохода:

  • те, кто зарабатывают до 50 тыс., будут рады доходу в 160 тыс. руб.,
  • те, кто зарабатывают от 80 тыс. руб., оценивают счастье в среднем в 255 тыс.

И, конечно, молодёжи нужно больше, равно как и жителям мегаполисов и крупных городов.

Интересен момент: что же именно россияне считают "счастьем от денег"?

  1. Способность отдать кредиты, займы и долги и прожить без них.
  2. Покупка или аренда отдельного (от родителей, родни, и т. д.) жилья.
  3. Возможность проведения ремонта (или вложения денег в дачу).
  4. Обновление одежды членов семьи.
  5. Смена автомобиля, смартфонов, гаджетов.
  6. Проведение отпуска "не дома или на даче/у родных".
  7. Возможность более вкусно питаться качественными дорогими продуктами (а не соей и белком насекомых).
  8. Возможность получать дорогое медицинское обслуживание.
  9. Проживание, учёба и работа в защищённых местах (посёлки и ЖК с охраной, "элитные" школы и вузы вместо "бывших техникумов с непристроенными детьми проблемных семей", и т. д.)

Также россияне сообщили, что деньги им нужны для покупки свободного времени. Примеры: использование сервисов типа клининга и заказа готовой еды вместо уборки или готовки (и проведение уходящего на это времени "для себя").

Но пока ряд "желанных для счастья" моментов остаётся недоступным для миллионов наших сограждан. Например, такие как:

  • Крупные вложения в хобби.
  • Разнообразный досуг вместо надоевшего "дня сурка".
  • "Приобретение впечатлений вместо физических покупок".
  • Возможность отложить средства "на крупную трату, чёрный день, бизнес".
  • Самоутверждение от получения "богаческой, богатой, большой" зарплаты.
  • Удовольствие от благотворительности.

Добавим, Pravda.Ru писала, что в 2017 году россиянам для счастья нужно было "всего" 100 000 рублей, в 2019 году — уже около 170 000 рублей.

Кроме того, социологи и психологи выяснили, что российские женщины ставят финансовую состоятельность мужчин на одно из первых мест и не готовы создавать семью или отношения с "неудачниками", имеющими доход менее 70 000 (в провинции) и 150 000 рублей в Москве.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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