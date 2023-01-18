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Геофизик Пилипенко: полярные сияния нарушают работу железных дорог и спутников

Общество

Полярные сияния красивы для глаза человека, но могут нести собой угрозу для работы железных дорог. Заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко рассказал, что природное явление нарушает работу систем автоматической сигнализации.

Геофизик Пилипенко: полярные сияния нарушают работу железных дорог и спутников

"Рельсовая система автоматической сигнализации работает так: к рельсам подводится небольшой потенциал. Если на путях стоит поезд, происходит замыкание — реле срабатывает и загорается красный сигнал. <…> Железнодорожники заметили, что во время сильных магнитных бурь и полярных сияний беспричинно начинает срабатывать сигнализация — то есть, путь как будто занят", — приводит Газета.Ru слова геофизика.

После этого сбиваются графики, что затрудняет работу железных дорог. Кроме того, полярное сияние может нарушить и работу навигационных спутников, сообщил Пилипенко.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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