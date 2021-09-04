В Ленинградской области зафиксировано первое северное сияние осени

В Ленинградской области было зафиксировано первое северное сияние с начала осени. Очевидцы запечатлели его снимках.

Группа жителей из Санкт-Петербурга успела сфотографировать первое северное сияние этой осени. На территории региона официально стартовал сезон наблюдений за природными явлениями. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Северное сияние можно увидеть также на острове Койонсарри в Ладожском озере (Республика Карелия).

По словам очевидцев, северное сияние произошло в ночь с первого на второе сентября. При этом наблюдать за природным явлением было проблематично из-за непогоды.

Северное сияние является свечением верхних слоев атмосферы Земли. Эффект сияния достигается за счет взаимодействия свечения с частицами солнечного ветра.

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