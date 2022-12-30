Сотрудников мэрии Новосибирска признали виновными в хищении 52 квартир

Новосибирский центральный районный суд вынес приговор чиновникам мэрии за хищение 52 квартир. Бывший начальник комитета по жилищным вопросам мэрии, а также её экс-заместитель и предприниматель получили условные сроки. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Следствие установило, что с 2008-го по 2014-й годы подозреваемые приобретали у мэрии квартиры ниже рыночной цены и продавали их фиктивным покупателям из числа своих знакомых.

После этого квартиры перепродавали без истории о нахождении в собственности муниципалитета.

Подсудимых обвинили в 52 эпизодах преступлений, ущерб оценён до 160 миллионов рублей.

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