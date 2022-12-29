Школьника из Новосибирска не пустили на праздник из-за несданных денег

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию, когда в Новосибирске не сдавших деньги школьников выгнали с праздника Дня защитника Отечества. Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних раскрыла подробности происшествия, сообщает издание Сиб.фм.

Инцидент произошёл в школе №90 23 февраля 2021 года. Тогда троих учеников не пустили на праздник, так как их родители не сдали деньги на подарки. Двое ушли домой, а один ждал брата за дверью.

Прокурор объяснила, что закон о благотворительной деятельности разрешает сдавать деньги на подарки только в том случае, если согласны все родители, иначе сбор должен быть прекращён.

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