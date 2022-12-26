Социолог Леденёва призвала запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Ледёнева рассказала о миграционной проблеме в России.

Социолог считает, что государство должно контролировать рост числа мигрантов, поскольку дальнейшее игнорирование этой проблемы может привести к изменению этнической и демографической ситуации в обществе: иностранцы начнут прививать российской культуре свои нормы и правила и вытеснять коренное население.

Вместо того, чтобы везти тысячи мигрантов из Средней Азии, государство должно делать упор на развитии экономики, технологий и производства, отметила Леденева.

"Они выигрывают за счёт дешёвой рабочей силы", — сказала социолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

Опираясь на опыт других стран, она призвала на законодательном уровне запретить мигрантам ввозить семьи в Россию. Например, страны арабского мира не позволяют мигрантам привозить жён и детей. Что касается европейских государств, то они ввели ряд требований для ввоза родственников: мигрант должен поработать год и доказать, что он платит налоги и имеет средства для обеспечения семьи.

"И нам, я считаю, тоже нужно идти по этому пути", — подчеркнула Ледёнева.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев потребовал ужесточить контроль за мигрантами, поскольку среди иностранцев, которые приехали в РФ, зафиксирован рост преступности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.