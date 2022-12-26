Руководитель МИД России Владимир Колокольцев сказал, что ведомствам необходимо усилить контроль над работой мигрантов.
Как объяснил министр, среди иностранцев, которые прибыли в РФ, зафиксирован рост преступности. По данным чиновника, 80% нарушений, за которые предполагается уголовная ответственность, связаны с наркотиками.
"Нам необходимо ужесточить контроль", — подчеркнул Колокольцев во время заседания Государственного антинаркотического комитата.
Ранее заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин сообщил об увеличении миграционного потока из Таджикистана в Россию.
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