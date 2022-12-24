Специалист РАН: мигранты хлынули из Таджикистана в Россию из-за нестабильности в стране

После признания обеими сторонами легитимности двойного гражданства в Россию хлынул поток мигрантов из Таджикистана, сообщил заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин.

По словам эксперта, увеличение миграционного потока наблюдается уже в течение 10 лет, однако, в последнее время показатели резко возросли из-за нестабильности в Таджикистане и пандемии коронавируса.

"Гражданство позволяет уверенно закрепиться в стране пребывания и пользоваться всеми правами и привилегиями РФ. Также в Таджикистане, несмотря на небольшой рост ВВП, традиционно сложная экономическая ситуация, а также нестабильность, исходящая от Афганистана, так как у них общая граница", — пояснил Абашин NEWS.ru.

Как подчеркнул эксперт, пандемия вынудила мигрантов "бросить всё" и спешно вернуться на родину, из-за невозможности превышать срок нахождения на территории России. Тогда как, получение двойного гражданства гарантирует миграционную безопасность.

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