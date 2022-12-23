Два иностранца пытались проникнуть в Россию из Казахстана в вагоне с углём

Федеральная служба безопасности РФ по Курганской области задержала двух иностранных мигрантов, выбравших необычный способ, чтобы попасть в Россию.

Мужчины были обнаружены в одном из вагонов состава, перевозящего уголь по маршруту Омск-Челябинск.

Как рассказали сами задержанные, им удалось пробраться в вагон в городе Петропавловск Республики Казахстан. Мигранты надеялись незамеченными попасть в РФ, для чего буквально зарылись в уголь при пересечении границы, но были обнаружены камерами видеонаблюдения, сообщает издание gorod55.ru.

Сейчас нарушители отправлены под стражу и будут осуждены за "Незаконное пересечение Государственной границы РФ". Согласно российскому законодательству им грозит до шести лет заключения.

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