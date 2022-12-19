Депутат ГД: вокруг закона о сборе биометрии создан искусственный ажиотаж

В России планируют ввести уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии. Данную инициативу прокомментировала в беседе с Pravda.Ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.

По мнению депутата, вокруг законопроекта подняли лишнюю шумиху и создали искусственный ажиотаж. Однако этот закон как раз и направлен на упорядочивание биометрических данных. И в нём говорится, что все они будут храниться в единой базе у единого органа — государства.

Депутат отметила, что некоторые люди с опаской относятся к сбору биометрии. При этом они даже не задумываются о том, что сами уже много лет добровольно передают данные за границу, например, прикладывая палец к смартфону.

"Сейчас базы, я полагаю, будут в ФСБ храниться по этому законопроекту. Для того чтобы были едиными базами. Допустим, из банка пришли туда, из других органов, из органов ФМС — пришли туда данные. И чтобы была единая база. Для какого-то контроля. Лучше же контролировать, когда одна база, чем когда у тебя там 100 баз и ещё неизвестно, в каких странах", — пояснила собеседник издания.

По её словам, церковь и общественники выступают против закона о сборе биометрии, так как не разобрались с этим вопросом до конца.

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