Главную российскую ёлку спилили в подмосковном Волоколамске

В подмосковном Волоколамске был спилен главный символ Нового года в России — огромная живая ель, которая будет установлена на Соборной площади Кремля.

Как пишет РИА Новости, в столицу спиленную ель отвезут из Волоколамска 14 декабря.

Самую большую и красивую живую ель страны начали присматривать ещё летом. К "кандидатке" на эту почётную роль были строгие требования: её высота должна была быть не менее 25 метров, а возраст — не более 120 лет.

Всего "кастинг" на главную ёлку страны "прошли" 62 зелёных красавицы, из которых и была выбрана лучшая — 95-летняя ель из Подмосковья, высотой 27 метров. Главный символ Нового года был найден лесничим с помощниками.

На месте спиленной ели планируется посадить новые сеянцы, выращенные из шишек этой лесной красавицы.

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