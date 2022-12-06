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Экономист Долгова: вся новогодняя продукция будет дорожать, особенно импорт

Экономика

Последние три года продолжается рост цен на нефтехимию и металлы, потому дорожает вся новогодняя продукция, пояснила в интервью Pravda.Ru кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

Экономист Долгова: вся новогодняя продукция будет дорожать, особенно импорт

Она обратила внимание, что в одной из крупнейших торговых сетей, продающей потребительские товары, рост цен на искусственные ёлки составил от 20% до 300%. По словам экономиста, это связано и с ростом транспортных тарифов, и с разрывом логистических связей между странами.

"В этом году явно будет ограничено предложение елей иностранного производства, в силу целого ряда причин. А если они и будут, то здесь более длинная и дорогая логистика тоже приведет к дополнительному удорожанию этих товаров", — предупредила Долгова.

Что касается отечественной продукции, она также подорожает, отметила эксперт.

"Большинство красок и лаков, которые используются при производстве елочных игрушек, это импорт. Даже маленькие блестки, которыми игрушки посыпаются, это тоже импортные товары", — перечислила специалист.

Экономист предположила, что цены на обычные елочные украшения в этом году вырастут примерно от 5%, а что касается игрушек из более дорогого ценового сегмента, в том числе ручного изготовления, на них ценники могут увеличится и до 20%.

Ранее финансист рассказал, как на ёлочных игрушках можно заработать до миллиона рублей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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