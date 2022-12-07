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Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и "скорой"

Общество

Лидер России Владимир Путин сообщил, что с января следующего года медицинские специалисты первичного звена и "скорой" начнут получать дополнительные выплаты на сумму от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Как объяснил президент, объёмы поддержки со стороны государства зависят от должности и обязанностей работников.

"Надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать направленные на поддержку врачей шаги", — подчеркнул глава нашей страны во время встречи с членами Совета по правам человека.

Вместе с этим Путин поручил правительству сформировать необходимые предложения.

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Скальпелем по телу
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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