Онколог развеял миф о раке из-за электронных устройств: хоть обложитесь

Влияние работающей электроники или её компонентов на развитие раковых заболеваний — это миф, заявил онколог Владимир Полянский.

Медик отметил в беседе с NEWS.ru, что никакого влияния электронные устройства на организм не окажут, даже если обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками.

По словам доктора, можно спокойно разогревать пищу в микроволновке и смотреть телевизор.

В чипах и других компонентах гаджетов и бытовой техники просто нет такого количества радиоактивных веществ, чтобы электроника "фонила" достаточно сильно, пояснил врач.

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