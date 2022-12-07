Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Иван Ургант планирует "выпрыгнуть из-под юбки" во время "Золотого Граммофона"
Партия "Новые люди" допустил выдвижение Кудрина в президенты
Политолог Дробницкий назвал расходы Пентагона на сдерживание России скромными
Кнутов заявил, что украинские дроны проникли вглубь России при помощи США
В Новосибирске убившие пенсионерку студенты получили год исправительных работ
Галкин* похвастался достижениями Пугачёвой: Одна из влиятельных женщин мира
Consortium News: слова Путина о Донбассе вызвали дрожь у политиков на Западе
США заставляют Германию передать украинской армии танки 
Володин назвал новый размер МРОТ "единственно возможным решением"

Онколог развеял миф о раке из-за электронных устройств: хоть обложитесь

Здоровье

Влияние работающей электроники или её компонентов на развитие раковых заболеваний — это миф, заявил онколог Владимир Полянский.

Медик отметил в беседе с NEWS.ru, что никакого влияния электронные устройства на организм не окажут, даже если обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками.

По словам доктора, можно спокойно разогревать пищу в микроволновке и смотреть телевизор.

В чипах и других компонентах гаджетов и бытовой техники просто нет такого количества радиоактивных веществ, чтобы электроника "фонила" достаточно сильно, пояснил врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
Последние материалы
Володин назвал новый размер МРОТ "единственно возможным решением"
Сега: украинские беженцы в Болгарии отказываются пользоваться ваучерами на еду
Ветеран ВОВ в Новосибирске требует 100 тыс. рублей за незаконное задержание
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана станет хитрой схемой для зарабатывания денег
Сладков: Киев совершает ошибки, которые разрушают Украину
Немецкий экономист: Ограничение цен на нефть из РФ похоронит Евросоюз
В Красноярске внучка убила свою бабушку, чтобы больше не ухаживать за ней
США хотят уничтожить русских с помощью бактериологического оружия
Лавров о посещении "гендерно-нейтрального" туалета в Швеции: Просто не по-людски
Европе советуют готовиться к "реакции Путина" после запрета поставок нефти из РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников