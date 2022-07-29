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Онколог рассказал, по каким признакам определить меланому

Здоровье

Опухоли кожи, особенно меланома, являются довольно опасными. При любом онкологическом заболевании всегда очень важно поставить диагноз на ранней стади, но при меланоме это критически важно. Об этом рассказал Pravda.Ru заслуженный врач РФ, детский онколог Владимир Круглый.

Онколог рассказал, по каким признакам определить меланому

Доктор отметил, что при раннем обнаружении меланомы исход выздоровления приближается к 100% случаев. А вот если диагноз ставится на более поздних стадиях, то результаты лечения будут совершенно иными.

"И ещё очень важно понимать, что вот эти опухоли так называемые наружной локализации видны, и обидно, когда именно всё на виду, но диагноз ставится поздно. Исход бывает печальный", — отметил доктор.

По его словам, заподозрить злокачественное новообразование на коже можно по ряду признаков. Это любые изменения невуса, то есть родимого пятна, которое есть практически у всех людей в той или иной степени. Особенно должно привлечь внимание изменение цвета части невуса, размытые границы и так далее.

Собеседник издания добавил, что возникновению опухоли из невуса способствует длительное пребывание на солнце.

"Вообще пребывание на солнце опасно, в первую очередь, для лиц пожилого возраста. Чем старше возраст, тем больше вероятность возникновения опухоли невуса — меланомы. И особенно это опасно для белокожих людей", — отметил онколог.

При подозрении на меланому на первом этапе проводится дерматоскопия. Есть специальный прибор, который позволяют рассмотреть объект под большим увеличением, и компьютерная программа, которая анализирует фотографии и помогает с большей долей вероятности заподозрить опухоль. Далее решение принимает лечащий врач, заключил Круглый.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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