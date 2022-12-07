Кум Ванги раскрыл новую порцию "наследия" прорицательницы

Вернувшаяся на телеэкраны россиян программа "Пусть говорят" в очередной раз дала слово "куму Ванги" — бизнесмену Сергею Косторному. И он, по сложившейся традиции, озвучил очередной прогноз, сделанный болгарской предсказательницей "незадолго до смерти".

Правда, в этот раз Косторной предупредил: твёрдой уверенности, что-то или иное предсказание касается конкретно 2023 года, у него нет, поскольку "Ванга ориентировалась на периоды, а не даты и числа":

"Часть её пророчеств касалась 2020-х годов. Она говорила, что в эти десять лет будет эпидемия, изобретут лекарство от рака, произойдёт встреча с инопланетянами и сформируется союз стран Евразии под эгидой РФ".

Однако, по словам мужчины, называющего себя "кумом Ванги", то, что он услышал от слепой прорицательницы ещё в 1995 году, по его мнению, относится к концу года текущего — началу следующего.

Хуже всего придётся Европе. Многие руководители стран ЕС уйдут в отставку, потому что общественность ими недовольна. Более того, ЕС и НАТО вообще могут распасться. А вот для России начало года будет позитивным".

Если верить Косторному, то Ванга считала, что, чем дальше, тем больше "в гору" пойдут наши дела:

и санкции с нас снимут, и "Северные потоки" будут восстанавливаться, и никакой — ни обычной, ни ядерной — войны не будет, равно как и катаклизмов.

Напомним, ранее Pravda.Ru знакомила своих читателей с прогнозом датских финансовых аналитиков, который шокировал многих. Подробнее - здесь.