Представители Следственного комитета заявили, что в Бийске Алтайского края 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге.
"Местный житель двигался на автомобиле с прицепленным на буксировочный трос тюбом", — отметили в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранителей, несовершеннолетний гражданин оказался на обочине и столкнулся с припаркованным автомобилем. В результате происшествия молодой человек погиб до прибытия медицинских специалистов.
Как отметили в СК, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее житель Троицка получил 12 лет лишения свободы за убийство двухлетней дочки.
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