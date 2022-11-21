В Алтайском крае подросток погиб в ходе катания на тюбинге

Представители Следственного комитета заявили, что в Бийске Алтайского края 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге.

"Местный житель двигался на автомобиле с прицепленным на буксировочный трос тюбом", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, несовершеннолетний гражданин оказался на обочине и столкнулся с припаркованным автомобилем. В результате происшествия молодой человек погиб до прибытия медицинских специалистов.

Как отметили в СК, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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