В Челябинской области мужчина получил 12 лет тюрьмы за убийство двухлетней дочки

Суд в Челябинской области изменил наказание для мужчины, который убил ребёнка ножом. По данным правоохранителей, обвиняемый пытался во время конфликта напасть на сожительницу. Она держала на руках его двухлетнюю дочь.

Как заявили в kursdela.biz, житель Троицка сначала получил полтора года тюрьмы. Однако на это дело обратил внимание руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После проверки работы правоохранителей суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы.