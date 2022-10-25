Суд в Челябинской области изменил наказание для мужчины, который убил ребёнка ножом. По данным правоохранителей, обвиняемый пытался во время конфликта напасть на сожительницу. Она держала на руках его двухлетнюю дочь.
Как заявили в kursdela.biz, житель Троицка сначала получил полтора года тюрьмы. Однако на это дело обратил внимание руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После проверки работы правоохранителей суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.