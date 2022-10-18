Прилепин поддержал идею конфисковывать дома сбежавших из РФ: "Они удивлены"

Захар Прилепин поделился размышлениями на тему сбегающих из России представителей элит, которые не знают, что такое голод, бедность, нищета.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" опубликовал в своём микроблоге письмо друга-композитора, в котором сегодняшняя ситуация сравнивается с событиями 1917 года.

"Уезжают дети людей, которые слили Советский Союз. Советский Союз сдали не те, кто жил плохо, его сдали те, кто жил хорошо", — гласит пост в социальных сетях писателя.

В тексте отмечается, что элита стало таковой только по праву рождения.

"И вдруг всё у них кончилось! И они удивлены: "Как это мы с чумазыми равны? Мы же другие!" Да нет, вы вполне заурядные. И вот вы без наследственных имений уже идёте за границей в таксисты, в белошвейки, в манекенщицы", — говорится в письме.

Сообщается, что в России освободилось место "для талантливых чумазых".

"Я за конфискацию у дезертиров, что бы у них не было возможности кормиться там за счет России. Или пусть продают своё жильё. Чтобы они не вернулись", — гласит предложение.

Объясняется, что такие меры к эмигрантам следует применить, так как "они искренне не любят эту страну и этот народ".

Ранее писатель Захар Прилепин прокомментировал планы Европы разделить Россию на автономии.