Писатель Захар Прилепин прокомментировал планы Европы разделить Россию на автономии.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила новую карту раздела России.
"Если мы не разделим их — они разделят нас. И будут потом наши неблагодарные потомки рассказывать про Путина, который "заложил бомбу под Россию", имея такое количество автономий", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Писатель убеждён, что спастись от распада Россия сможет только методом экспансии "в рамках национального евразийского ареала Руси-России".
Прилепин подчеркнул, что такой путь для РФ единственно возможный.
"Рисуете новые карты раздела России? Мы нарисуем новые карты прироста России", — выразил свою позицию литератор.
Ранее Прилепин объяснил, что у России есть "радикальный в предельно высокой степени" план.
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