Карту раздела РФ подготовила комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе

Писатель Захар Прилепин прокомментировал планы Европы разделить Россию на автономии.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила новую карту раздела России.

"Если мы не разделим их — они разделят нас. И будут потом наши неблагодарные потомки рассказывать про Путина, который "заложил бомбу под Россию", имея такое количество автономий", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Писатель убеждён, что спастись от распада Россия сможет только методом экспансии "в рамках национального евразийского ареала Руси-России".

Прилепин подчеркнул, что такой путь для РФ единственно возможный.

"Рисуете новые карты раздела России? Мы нарисуем новые карты прироста России", — выразил свою позицию литератор.

Ранее Прилепин объяснил, что у России есть "радикальный в предельно высокой степени" план.