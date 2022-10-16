Дипмиссии сразу нескольких стран покидают Киев. Даже Китай призывает своих дипломатов как можно скорее покинуть Украину. По мнению общественного деятеля, писателя Захара Прилепина, стратегия России в ходе спецоперации очень нервирует не только руководство киевского режима, но и западных лидеров.
США и Европа пытаются понять, какой дальнейший план президента России Владимира Путин, считает публицист.
"Вопрос в том, будут его реализовывать или пока просто кошмарят. Но план точно есть. Радикальный в предельно высокой степени. <…> В красной папочке. На большом столе. Ждёт лёгкой подписи", — написал он в своём Telegram-канале.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.