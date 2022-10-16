Захар Прилепин: "У нас есть план, радикальный в предельно высокой степени"

Дипмиссии сразу нескольких стран покидают Киев. Даже Китай призывает своих дипломатов как можно скорее покинуть Украину. По мнению общественного деятеля, писателя Захара Прилепина, стратегия России в ходе спецоперации очень нервирует не только руководство киевского режима, но и западных лидеров.

США и Европа пытаются понять, какой дальнейший план президента России Владимира Путин, считает публицист.

"Вопрос в том, будут его реализовывать или пока просто кошмарят. Но план точно есть. Радикальный в предельно высокой степени. <…> В красной папочке. На большом столе. Ждёт лёгкой подписи", — написал он в своём Telegram-канале.