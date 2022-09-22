В полиции Волгограда официально опровергли слухи о том, что автомобили с водителями-мужчинами подвергаются массовым проверкам. Информации, публикуемой в соцсетях, правоохранители призвали не доверять. Об этом сообщает издание novostivolgograda.ru.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.