Волгоградская полиция опровергла слухи о проверке водителей-мужчин

В полиции Волгограда официально опровергли слухи о том, что автомобили с водителями-мужчинами подвергаются массовым проверкам. Информации, публикуемой в соцсетях, правоохранители призвали не доверять. Об этом сообщает издание novostivolgograda.ru.