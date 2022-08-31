В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение

Журналист Андрей Медведев увидел в смерти единственного президента СССР Михаила Горбачёва "мистическое совпадение".

Своими мыслями замдиректора дирекции информационных программ "Вести" поделился с подписчиками Telegram-канала.

Телеведущий обратил внимание на то, что с начала российской СВО ушли в мир иной трое политиков, подписавших Беловежские соглашения, похоронившие Советский Союз и приведшие, в конечном итоге, к сегодняшним событиям на Украине — Геннадий Бурбулис (19 июня), Леонид Кравчук (19 мая), Станислав Шушкевич (3 мая).

По словам Медведева, "четвертый умерший" — Михаил Горбачев — "привёл страну к этой беловежской роковой черте".

"Это, конечно, всё какое-то, едва ли ни мистическое совпадение", — написал журналист.

К слову, в своей оценке Медведев не одинок. Мистическую подоплеку в смерти 91-летнего политика увидел и единоросс Олег Морозов:

"Есть мистическое совпадение в том, что Михаил Горбачев ушёл из жизни в то время, когда идёт СВО на Украине. Он — вольный или невольный — но один из соавторов того несправедливого миропорядка, с которым наши воины сейчас сражаются на поле боя", - считает депутат ГД.