Эколог про обещание Мишустина перейти на полную сортировку мусора: нет условий

Общественник и эколог Сергей Менжерицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление, сделанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который пообещал, что в течение ближайших восьми лет в России будет обеспечена стопроцентная сортировка бытовых отходов.

По словам эксперта, в РФ на сегодняшний день до сих пор не создано условий для эффективного раздельного сбора мусора.

Кроме того, эколог подчеркнул, что проблемы такого масштаба выделяемое на это финансирование абсолютно недостаточное.

"Для страны с такой территорией, с таким количеством городов, где 20 милионников, просто эти полтора миллиарда — практически ничего. С таким финансированием эту программу можно в принципе даже не начинать. Что такое раздельная переработка мусора? Это строительство крупных мусороперерабатывающих центров, где существует многоступенчатая система сортировки отходов, их очистки и так далее… Это дорогое удовольствие, даже только одна линия для сравнительно небольшого города", — сказал Менжерицкий.

Однако если этим вопросом всерьёз заняться и организовать стопроцентную сортировку и утилизацию всего бытового мусора, решится огромная экологическая проблема, сказал эколог. Эксперт напомнил, что сейчас все отходы в РФ свозят без сортировки на полигоны, и там со временем образуется огромное количество ядовитых веществ, отравляющих почву и воду, в том числе питьевую, на многие километры вокруг.

24 августа Мишустин заявил, что одной из национальных целей РФ является переход на стопроцентную сортировку бытовых отходов в течение восьми лет.