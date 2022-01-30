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Автор Ольга Лазарева

Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Мусорная реформа в числе прочего предполагает движение к максимально полному ресайклингу отходов с возможностью использовать или экспортировать полученное сырье. Первым этапом на этом пути должна быть сортировка мусора.

Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов

В большинстве стран это дело самих граждан, но материальная база все равно нужна — хотя бы в виде контейнеров, "подсказывающих", куда сложить пластик, стекло, бумагу и мусор иного происхождения. Но не менее важно формирование привычки делать это постоянно.

По мнению депутата МО "Смольнинское" Елены Бархатовой, на первом этапе мусорной реформы в Петербурге необходимо помочь людям научиться сортировать мусор, для чего важно показать заинтересованность города в этом занятии, но ничего подобного не происходит. Ответственное обращение с отходами остается делом немногих энтузиастов, взявших на себя труд научить петербуржцев этому принципу.

Бархатова рассказала, что вместе с активистами периодически приходит в школы и рассказывают детям, как происходит сортировка и где соответствующие точки, но дети замечают, что их не убирают.

"У нас в районе мы уже приучаем население к сортировке мусора, я по школам хожу, детям говорю, как мы сортируем, где точки сортировки мусора есть. Занимаемся просвещением с активистами группы "Центральный район за комфортную среду обитания". Но мне дети задают вопрос: зачем мы туда приносим, а там все не убрано, не вывезено?", — заметила депутат.

Пенсионеры петербургского центра также готовы помогать природе и способствовать переработке отходов через организацию раздельного сбора, что и делают, но никакой "руки города" в этой работе не чувствуется — только бумаги и постановления.

"Все наши местные бабульки и дедульки готовы заниматься, они понимают, что планету надо сохранить. Но простите, а кто будет делать это все? Энтузиасты? Энтузиасты ходят и звонят в компанию, чтобы вывозили, энтузиасты организуют этот раздельный сбор. Где в этом рука города? Где заинтересованность? Ее просто нет. Издали постановление, а вы исполняйте", — рассказала мундеп.

Елена Барханова заметила, что как муниципальный депутат понимает важность просвещения и занимается этим, а также помогает эко-френдли бизнесу, но не чувствует никакой помощи со стороны городского правительства.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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